При обстреле Белгорода погиб сирийский студент БГИИК

Фото: телеграм-канал SHOT

Одним из погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины стал студент из Сирии Мохамад Шенани, который учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры (БГИИК). Об этом сообщается в телеграм-канале образовательного учреждения.

Он являлся студентом факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности. В момент удара ВСУ Шенани находился в торговом центре.

"Институт связывается с родными студента. Скорбим", – отметили в вузе.

Как рассказал директор Белгородского государственного национального исследовательского университета Константин Польщиков, в торговом центре во время обстрела находилась и сотрудница института Любовь Губкина, которая занимала должность специалиста по связям с МФЦ Института инженерных и цифровых технологий. В магазине она была вместе с мамой. По словам Польщикова, работник вуза погибла, а состояние ее матери оценивается как тяжелое.

"Сегодня взяла отгул, так как похороны свекрови. По пути со своей мамой заехала в торговый центр", – цитирует RT Польщикова.

Он уточнил, что в больницу попал и супруг Губкиной.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате удара по городу травмы получили 18 человек. Мать одной из раненых девочек рассказала RT, что во время удара дочь вместе с бабушкой находилась на стадионе, который является популярным местом для прогулок у жителей.

Женщина уточнила, что девочка получила ранение в живот, а бабушка – в бедро и шею. По ее словам, помощь им оказала незнакомая свидетельница, которая вызвала скорую и сопроводила пострадавших до больницы.

В результате атаки ВСУ по Белгороду погибли, по последним данным, семь человек. Среди них – годовалая девочка, с которой бабушка гуляла на стадионе в момент обстрела. По словам коллеги матери погибшего ребенка, сама женщина в ходе атаки была дома со вторым ребенком. Бабушке же, которая получила ранения, провели операцию.

Украинские войска нанесли удар по Белгороду 15 февраля. По словам Гладкова, в результате атаки украинской армии в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений. Кроме того, осколками повреждены 34 авто.

Четверых из пострадавших, в том числе двоих детей, после оказанной медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. Еще двоих детей и двоих взрослых отправят в медицинские учреждения Москвы вместе с родственниками и сопровождающими.

После случившейся трагедии МИД РФ пообещал суровое наказание. В ведомстве указали, что Киев терпит провал на фронте, в связи с чем вымещает свою злость на мирных гражданах.

Вместе с тем официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удары ВСУ по Белгороду и заявил, что они недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода