Офис генсека ООН осудил удары ВСУ по Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", – цитирует его ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город 15 февраля. В результате обстрела погибли семь человек, пострадали – 20.

Сергей Собянин от имени москвичей и себя лично выразил соболезнования семьям белгородцев, а также назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что из-за обстрела в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, повреждения получили 15 частных домов, осколки повредили 34 автомобиля.

По информации помощника главы Минздрава РФ, четверых пострадавших, в том числе двух детей, направят на лечение в Москву в федеральные медорганизации.

Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву