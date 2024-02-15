Почти 130 квартир и 34 авто повреждены при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде в 128 квартирах десяти многоквартирных домов (МКД) выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений, осколками повреждены 34 машины в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, повреждения также получили четыре магазина, зафиксированы разрушения на территории одного из промышленных предприятий. После отражения российскими системами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали четыре частных домовладения, три МКД и шесть автомобилей, в селе Репном – один дом и три машины, в поселке Разумное – один МКД, в селе Шагаровка – три дома и одно транспортное средство, в микрорайоне Таврово-1 – один дом, перечислил Гладков.

Губернатор уточнил, что продолжается подомовой обход территорий.

Украинская армия обстреляла Белгород 15 февраля. В результате атаки погибли шесть человек, также 17 жителей, среди которых четверо детей, получили травмы.

В Минобороны РФ отметили, что российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.

В связи с произошедшим Сергей Собянин от имени москвичей и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев. Мэр назвал атаку ВСУ жестокой и коварной.

Позже Гладков заявил, что при обстреле города погибла годовалая девочка, еще один мужчина скончался в операционной. На данный момент, сказал он, в тяжелом состоянии преимущественно с осколочными ранениями находятся шесть человек, у девяти пострадавших состояние оценивается как средней тяжести.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду