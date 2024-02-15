Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 17:57

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 20

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до 20. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ, сообщает ТАСС.

"По оперативным данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения", – сказал он.

Кроме того, после проведения телемедицинских консультаций четверых пострадавших, в том числе двух детей, направят на лечение в Москву в федеральные медорганизации Минздрава РФ, добавил он.

ВСУ атаковали город 15 февраля. В результате обстрела погибли шесть человек.

В Минобороны РФ отметили, что российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.

В связи со случившимся Сергей Собянин от имени москвичей и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев, а также назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

Позже Гладков заявил, что при обстреле города погибла годовалая девочка, еще один мужчина умер в операционной. Также в 128 квартирах десяти многоквартирных домов (МКД) выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домов, осколками повреждены 34 машины.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода

Читайте также


происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика