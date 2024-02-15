Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 20

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до 20. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ, сообщает ТАСС.

"По оперативным данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения", – сказал он.

Кроме того, после проведения телемедицинских консультаций четверых пострадавших, в том числе двух детей, направят на лечение в Москву в федеральные медорганизации Минздрава РФ, добавил он.

ВСУ атаковали город 15 февраля. В результате обстрела погибли шесть человек.

В Минобороны РФ отметили, что российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.

В связи со случившимся Сергей Собянин от имени москвичей и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев, а также назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

Позже Гладков заявил, что при обстреле города погибла годовалая девочка, еще один мужчина умер в операционной. Также в 128 квартирах десяти многоквартирных домов (МКД) выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домов, осколками повреждены 34 машины.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода