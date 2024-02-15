Число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 7

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших при ударе украинских войск по Белгороду увеличилось до 7 человек. Еще одной жертвой атаки стала 80-летняя Людмила Александровна, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

Как рассказал глава Белгородской области, в городскую больницу № 2 самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая. Тем самым количество раненых возросло до 18 человек. Четверых из них, в том числе двоих детей, после оказанной медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

"После проведенных телемедицинских консультаций с федеральным центром принято решение о направлении двоих детей и двоих взрослых в медицинские учреждения города Москвы", – уточнил Гладков.

У восьмилетнего мальчика диагностировали перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки выявили проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей. Вечером 15 февраля их направят поездом вместе с родственниками и сопровождающими.

Гладков добавил, что за остальными пострадавшими присматривают врачи в городских больницах.

Киев атаковал Белгород 15 февраля. В результате обстрела погибла годовалая девочка. По словам Гладкова, в результате атаки украинской армии в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений. Кроме того, осколками повреждены 34 авто.

В связи с трагедией Сергей Собянин от имени москвичей и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев, а также назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

На фоне удара ВСУ МИД РФ пообещал суровое наказание. В ведомстве указали, что Киев терпит провал на фронте, в связи с чем вымещает свою злость на мирных гражданах.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку на российский город. Она попросила принять меры к недопущению подобных ситуаций.

Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву