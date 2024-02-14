"Безопасный город": полицейские задержали подозреваемого в краже велосипедов в Раменках

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже велосипедов в районе Раменки. Отмечается, что преступления совершались на подземных паркингах.

По словам начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина, 30-летний безработный мужчина был задержан на Мичуринском проспекте. В настоящий момент установлено пять эпизодов его преступной деятельности. Похищенные велосипеды он продавал, однако один полицейским удалось найти и вернуть законному владельцу, добавил он.

Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет колонии.

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