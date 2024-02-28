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28 февраля, 07:30

В мире

Новости мира: лесные пожары окружили города в Техасе

Новости мира: лесные пожары окружили города в Техасе

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Лесной пожар в Техасе из-за ветра и засухи разросся до таких масштабов, что окружил целые города. Местные СМИ сообщают, что огонь не удалось локализовать ни на одном участке, в ряде населенных пунктов объявлена эвакуация. Однако часть дорог окутана густым смогом, поэтому многие не могут выбраться из огненной ловушки без помощи спасателей.

Правительство Израиля намерено залезть в крупные долги из-за затянувшейся войны в Газе, сообщает Financial Times. Сумма кредитов может достичь шести триллионов рублей. Кроме того, в Израиле планируется повысить налоги.

Планы службы безопасности летней Олимпиады в Париже могли оказаться в руках преступников, потому что флешку с грифом “секретно” потерял один из городских чиновников. На поиски брошены все силы оперативных служб, так как парад открытия должен пройти в конце июля 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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