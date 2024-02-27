Байден заявил, что перемирие в Газе может быть достигнуто к началу марта

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Американский лидер Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к следующему понедельнику, 4 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

По словам Байдена, его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщает о том, что стороны близки к данному соглашению, однако работа в этом направлении еще не окончена.

"Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня", – добавил Байден.

Ранее СМИ сообщали о том, что в рамках парижских переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа были достигнуты соглашения по новым условиям обмена заложников.

Позже стало известно, что представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах на юге сектора Газа. По словам политика, план будет предусматривать эвакуацию гражданского населения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

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