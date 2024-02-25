25 февраля, 16:43Политика
Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе
Фото: 123RF/erika8213
Представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщает "Интерфакс".
Одной из тем переговоров станет обмен заключенными и заложниками между Израилем и палестинскими группировками из Газы. Египетские СМИ сообщают, что после встречи в Дохе стороны запланировали продолжить переговорный процесс в Каире.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство Израиля обсудит следующие шаги на переговорах по освобождению заложников после возвращения израильской делегации из Парижа.
СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли прогресса на переговорах по освобождению заложников. Сообщается, что по новому соглашению ХАМАС должен отпустить примерно 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня. При этом Израиль, в свою очередь, должен освободить около сотни палестинских заключенных.
По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 29,5 тысячи. Кроме того, ранения получили 69 616 человек.
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