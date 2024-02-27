Полянский назвал бредом сравнение постпредом Израиля действий РФ и ХАМАС

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом словам израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего действия РФ на Украине с нападением радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом Полянский сообщил на своей странице в соцсети X.

В ходе заседания Генассамблеи ООН Эрдан отметил, что последние два года Тель-Авив всячески поддерживал Киев. Он сра внил начало спецоперации РФ на Украине с нападением ХАМАС на Израиль, а также заявил, что Украина и еврейское государство "ведут битву за выживание".

"Бред продолжается... Неделю назад мы услышали от израильского представителя, что "ООН – это ХАМАС". Сегодня – что Россия – это ХАМАС", – указал Полянский.

По словам дипломата, из заявлений Эрдана следует, что РФ – это ООН, что вполне устраивает российскую сторону. Полянский подчеркнул, что совместно с ООН Россия будет противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа как борьбу с террористами.

Он сравнил данные действия Израиля с попыткой Украины представить свои 10 лет обстрелов мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами. Однако в конечном итоге Киев получил отпор Международного суда в данном вопросе.

"Таким образом, Гилад прав: и Украина, и Израиль определенно ведут одну и ту же борьбу – против человечества и международного гуманитарного права!" – заключил Полянский.

Ранее Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив планирует предоставить Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. По его словам, Израиль был вынужден развивать исследования в этой сфере и рад поделиться своим потенциалом с Украиной.

До этого МИД РФ проинформировал посла Израиля Симону Гальперин о негативной реакции России на опубликованное 4 февраля ее интервью изданию "Коммерсант", где содержатся неприемлемые оценки и искаженные интерпретации ряда вопросов внешней и внутренней политики РФ.

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