В МИД РФ указали послу Израиля на ее неприемлемые оценки политики России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

МИД РФ проинформировал посла Израиля Симону Гальперин о негативной реакции России на опубликованное 4 февраля ее интервью изданию "Коммерсант", где содержатся неприемлемые оценки и искаженные интерпретации ряда вопросов внешней и внутренней политики РФ. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

В ведомстве указали, что ее проинформировал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Кроме того, МИД РФ в разговоре с Гальперин подчеркнуло, что Москва нацелена на развитие отношений в духе учета законных интересов друг друга и взаимного уважения. В этом контексте российская сторона рассчитывает на конструктивный вклад посла.

Накануне сообщалось, что российское министерство иностранных дел вызовет израильского диппредставителя в связи с неприемлемыми заявлениями. В ходе интервью "Коммерсанту" посол заявила, что израильская сторона после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на государство, увидела, что принцип безопасности Израиля якобы больше неактуален для РФ.

До этого глава израильской парламентской оппозиции Яир Лапид сообщил, что государству необходимо пересмотреть отношения с РФ из-за ее позиции по сектору Газа. По его словам, в арабо-израильском конфликте Москва однозначно встала на сторону ХАМАС.