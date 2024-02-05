МИД РФ вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми заявлениями

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Российское министерство иностранных дел вызовет израильского диппредставителя Симону Гальперин в связи с неприемлемыми заявлениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что озвученные высказывания представляют собой крайне неудачное начало дипломатической миссии, "которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".

Речь идет об интервью Гальперин изданию "Коммерсант". В ходе него посол заявила, что израильская сторона после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на государство, увидела, что принцип безопасности Израиля якобы больше неактуален для РФ.

По словам дипломата, РФ, сама страдавшая от терактов, якобы не поддерживает борьбу израильской стороны против терроризма. Кроме того, женщина раскритиковала Россию за прием представителей ХАМАС в Москве.

Гальперин приступила к работе посла в РФ в январе этого года.

Ранее глава израильской парламентской оппозиции Яир Лапид сообщил, что государству необходимо пересмотреть отношения с РФ из-за ее позиции по сектору Газа. По его словам, в арабо-израильском конфликте Москва однозначно встала на сторону ХАМАС.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств