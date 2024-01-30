Лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с РФ из-за позиции по Газе

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Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что стране следует пересмотреть отношения с РФ из-за ее позиции по сектору Газа. Об этом он сообщил в интервью порталу "Вести".

"Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России", – сказал он, подчеркнув, что государства не прощают просто так в случае нанесения оскорбления.

По мнению Лапида, в арабо-израильском конфликте РФ "однозначно" встала на сторону ХАМАС. Подобный вывод он сделал якобы после заявлений российских официальных лиц и приемов делегаций группировки в Москве.

В связи со всем перечисленным политик заявил, что у Израиля с Россией не будет прежних теплых отношений в ближайшем будущем.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не будет выводить армию из сектора Газа. Он заявил, что израильская армия не отступит, пока не достигнет поставленных целей.



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