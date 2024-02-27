Израиль хочет передать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

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Израиль планирует предоставить Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. Об этом заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Генассамблеи всемирной организации.

"Израиль также работает на предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских лиц от неизбирательных ударов России ракетами и беспилотниками. Мы были вынуждены развивать исследования в этой сфере и рады поделиться нашим потенциалом с нашими украинскими друзьями", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе СВО поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. В министерстве уточнили, что для этого были использованы БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в 2024 году не только нарастить поставки для ВС РФ всех материально-технических ресурсов, но и максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, которые применяются в ходе СВО на Украине.