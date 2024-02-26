Три человека погибли после атаки ВСУ на село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Белгород №1"

Три человека погибли после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Почаево Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва трое мирных жителей скончались от полученных травм, уточнил губернатор.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких", – сказал он.

Кроме того, из-за атаки еще трое человек получили различные осколочные ранения. Одного из пострадавших сейчас везут в Грайворонскую центральную районную больницу, а еще двух мужчин – в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Ранее российские ПВО уже сбивали беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией области. В тот же день российские войска сбили аналогичный БПЛА на подлете к Белгороду.

Днем ранее ВСУ более 10 раз за сутки пытались атаковать 8 районов региона, используя дроны. У военнослужащих украинской армии, по словам Гладкова, удалось выпустить 28 снарядов и сбросить 5 взрывных устройств.

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