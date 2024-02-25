25 февраля, 12:06Происшествия
Минобороны РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью. Российское оборонное ведомство рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"25 февраля около 11:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – говорится в публикации.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ более 10 раз за сутки атаковали восемь районов Белгородской области, используя дроны.
По его словам, всего противник выпустил 28 снарядов и осуществил сброс пяти взрывных устройств с помощью беспилотников. Территорию области атаковали три дрона-камикадзе, уточнил Гладков. Пять вражеских БПЛА были сбиты системой ПВО, добавил он.
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