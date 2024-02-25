Более 10 раз за сутки ВСУ атаковали районы Белгородской области с дронов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ более 10 раз за сутки атаковали восемь районов Белгородской области, используя дроны. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, всего противник выпустил 28 снарядов и осуществил сброс пяти взрывных устройств с помощью беспилотников. Территорию области атаковали три дрона-камикадзе, уточнил Гладков. Пять вражеских БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны, добавил он.

"В Грайворонском городском округе в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По окраине села Заречье-Второе выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Замостье – 4 минометных снаряда", – говорится в его публикации.

В свою очередь, 8 снарядов украинская армия направила по селу Журавлевка, сообщил губернатор. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.

Однако после отражения воздушной атаки ВСУ разрушения были выявлены в Дубовском сельском поселении, рассказал глава региона.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 7 минометных снарядов. По словам Гладкова, также на населенный пункт с дрона сброшено два взрывных устройства. Противник атаковал и другие районы Белгородской области.

Ранее два человек пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское село Глотово. Гладков сообщил, что боевики сбросили с помощью беспилотника взрывные устройства на два грузовых автомобиля.

Позднее украинские войска обстреляли белгородское село Козинка. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.



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