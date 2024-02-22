Два человека пострадали при атаке белгородского села со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Два человек получили ранения в результате атаки ВСУ на белгородское село Глотово. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что вражеские силы сбросили с помощью беспилотников взрывные устройства на два грузовых автомобиля.

"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго – осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", – говорится в его публикации.

Гладков также сообщил, что после взрыва загорелась машина. Справиться с огнем удалось до приезда оперативных служб, уточнил он. В результате второго взрыва, по словам губернатора, был поврежден другой автомобиль.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

21 февраля украинские войска атаковали белгородское село Старый Хутор с помощью дрона. В одном частном домовладении оказались повреждены хозпостройка и забор.



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