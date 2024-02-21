ВСУ атаковали белгородское село Старый Хутор с помощью дрона

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Украинские войска атаковали белгородское село Старый Хутор с помощью дрона. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении повреждены хозпостройка и забор", – говорится в публикации.

Губернатор отметил, что в настоящее время на месте случившегося работают специалисты.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаева Грайворонского городского округа. Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника пострадавших нет. Однако был поврежден один трактор, у него выбило стекла.

Кроме того, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожного, рассказал губернатор. По его словам, здесь тоже обошлось без пострадавших.



Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду