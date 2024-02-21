21 февраля, 16:17Происшествия
ВСУ атаковали белгородское село Старый Хутор с помощью дрона
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Украинские войска атаковали белгородское село Старый Хутор с помощью дрона. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении повреждены хозпостройка и забор", – говорится в публикации.
Губернатор отметил, что в настоящее время на месте случившегося работают специалисты.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаева Грайворонского городского округа. Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника пострадавших нет. Однако был поврежден один трактор, у него выбило стекла.
Кроме того, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожного, рассказал губернатор. По его словам, здесь тоже обошлось без пострадавших.
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
Читайте также
- Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела ВСУ
- Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области