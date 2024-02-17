Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области – Гладков

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Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаево Грайворонского городского округа и село Задорожный Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона заявил, что в результате атаки беспилоьника пострадавших нет. Был поврежден один трактор, у него выбиты стекла. Гладков отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Также губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших в результате атаки нет.

"Повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", – заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области.

До этого губернатор напомнил, что в Белгородской области продолжает действовать режим ракетной опасности, который был объявлен в ночь на 17 февраля. Жителей региона призвали по возможности не выходить из дома.