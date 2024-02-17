17 февраля, 18:25Происшествия
Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области – Гладков
Фото: 123RF/aapsky
Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаево Грайворонского городского округа и село Задорожный Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона заявил, что в результате атаки беспилоьника пострадавших нет. Был поврежден один трактор, у него выбиты стекла. Гладков отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Также губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших в результате атаки нет.
"Повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", – заявил Гладков.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области.
До этого губернатор напомнил, что в Белгородской области продолжает действовать режим ракетной опасности, который был объявлен в ночь на 17 февраля. Жителей региона призвали по возможности не выходить из дома.
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