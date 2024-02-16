Село Пороз Белгородской области попало под обстрел украинских войск

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Украинская армия обстреляла с помощью дрона-камикадзе окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

"Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", – заключил Гладков.

Накануне украинские войска подвергли обстрелу российский Белгород. Жертвами атаки стали семь человек, в том числе годовалая девочка. В пресс-службе местного медколледжа рассказали, что мать ребенка выжила.

Пострадавшими сейчас числятся 19 человек, 15 из них попали в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.

Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву