16 февраля, 12:31Происшествия
Село Пороз Белгородской области попало под обстрел украинских войск
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Украинская армия обстреляла с помощью дрона-камикадзе окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.
"Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", – заключил Гладков.
Накануне украинские войска подвергли обстрелу российский Белгород. Жертвами атаки стали семь человек, в том числе годовалая девочка. В пресс-службе местного медколледжа рассказали, что мать ребенка выжила.
Пострадавшими сейчас числятся 19 человек, 15 из них попали в больницу.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.
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