СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту обстрела ВСУ Белгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин распорядился установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирного населения, включая тех, кто был ответственен за поручения.

Теракт в Белгороде произошел накануне. Изначально было известно о пяти погибших, позже еще один человек скончался в больнице. Затем поступила информация о седьмой жертве обстрела ВСУ.

Городская инфраструктура и жилые кварталы также получили повреждения, уточнил глава региона Вячеслав Гладков. Из-за обстрела в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, осколки повредили 34 автомобиля.

На этом фоне в МИД РФ пообещали суровое наказание исполнителям теракта в Белгороде. В министерстве подчеркнули, что украинская сторона терпит поражение на поле боя, в связи с чем вымещает свою злость на мирном населении.

Согласно последним данным, число госпитализированных в результате обстрела Белгорода составляет 15 человек, в том числе двое детей. В общей сложности пострадавшими числятся 19 человек, уточнил Гладков.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода