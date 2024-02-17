Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

В Белгородской области продолжает действовать режим ракетной опасности, который был объявлен в ночь на 17 февраля. Аналогичную угрозу также запустили в Курской области.

Граждан призывают по возможности не выходить на улицу. Дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву