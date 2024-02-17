17 февраля, 05:44Происшествия
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области
Фото: Министерство обороны РФ
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.
В Белгородской области продолжает действовать режим ракетной опасности, который был объявлен в ночь на 17 февраля. Аналогичную угрозу также запустили в Курской области.
Граждан призывают по возможности не выходить на улицу. Дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.
Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву
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