Угрозу ракетной опасности вновь объявили в Курской и Белгородской областях

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В Курской области второй раз за ночь объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", – написал глава области.

Кроме того, аналогичную систему оповещения населения объявили по всей территории Белгородской области, как сообщили в мэрии Белгорода. Местных жителей также призывают укрыться дома и не подходить к окнам.

В ночь на 17 февраля угрозу ракетной опасности объявляли в Белгородской и Курской областях. Спустя некоторое время данный режим отменили в обоих регионах.

При этом Роман Старовойт также сообщал о работе средств противовоздушной обороны в Курской области, однако не привел каких-либо подробностей произошедшего.