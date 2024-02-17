17 февраля, 04:29Происшествия
Угрозу ракетной опасности вновь объявили в Курской и Белгородской областях
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
В Курской области второй раз за ночь объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", – написал глава области.
Кроме того, аналогичную систему оповещения населения объявили по всей территории Белгородской области, как сообщили в мэрии Белгорода. Местных жителей также призывают укрыться дома и не подходить к окнам.
В ночь на 17 февраля угрозу ракетной опасности объявляли в Белгородской и Курской областях. Спустя некоторое время данный режим отменили в обоих регионах.
При этом Роман Старовойт также сообщал о работе средств противовоздушной обороны в Курской области, однако не привел каких-либо подробностей произошедшего.
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