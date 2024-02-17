02:07Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в регионе
Фото: Министерство обороны РФ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.
"Режим ракетной опасности пока сохраняется", – написал глава области в своем телеграм-канале.
Какие-либо подробности пока не приводятся.
Режим ракетной опасности был объявлен в Курской области в ночь на 17 февраля. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.
Аналогичная система оповещения населения была запущена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Гражданам посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
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