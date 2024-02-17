Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в регионе

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

"Режим ракетной опасности пока сохраняется", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Какие-либо подробности пока не приводятся.

Режим ракетной опасности был объявлен в Курской области в ночь на 17 февраля. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

Аналогичная система оповещения населения была запущена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Гражданам посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.