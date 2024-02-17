В Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Министерство обороны РФ

Ракетную опасность объявили в Курской области, запущена система оповещения населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава области призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

"Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", – добавил Старовойт.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах. Гражданам посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям за пределами региона.

Днем 16 февраля украинская армия обстреляла с помощью дрона-камикадзе окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.