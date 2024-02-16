ПВО уничтожила 5 украинских БПЛА в небе над Белгородской областью и Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за ночь пятницы, 16 февраля, пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и над Черным морем. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

"Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, четыре дрона были перехвачены и ликвидированы над акваторией Черного моря, а один – в Белгородской области.

Ранее ВСУ нанесли удар по Белгороду в четверг, 15 февраля. В результате погибли семь человек, в том числе годовалая девочка, которая в момент происшествия находилась в коляске во время прогулки с бабушкой по местному стадиону.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских войск на Белгород составляет 19 человек, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В МИД РФ пообещали суровое наказание исполнителям теракта в Белгороде. По информации ведомства, украинские войска терпят провал на передовой, из-за этого вымещают всю злость на мирных гражданах.



Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода