При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали 19 человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

На данный момент число пострадавших в результате атаки украинских войск на Белгород составляет 19 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Четверо раненых, которых накануне отправили на лечение в Москву, уже через пару часов будут в столице, где им будет оказана максимальная медицинская помощь, добавил глава области.

По словам Гладкова, пятерых пострадавших после амбулаторной помощи уже отпустили домой. В больницах Белгорода находятся 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, остальные – в состоянии стабильно средней тяжести.

"Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома", – сообщил губернатор.

По всем поврежденным автомобилям в результате атаки будет проведена соответствующая экспертиза, владельцам выплатят компенсацию. Специалисты уже провели замеры поврежденных окон в жилых домах и приступили к изготовлению.

"Понятно, что нужно какое-то количество времени, 7–8 дней, на замеры, изготовление и установку. Все квартиры находятся под контролем. Если есть какие-то вопросы или замечания, кого-то не заметили, кого-то не было дома, пожалуйста, обращайтесь в администрацию города Белгорода, в управы, если что-то не получается, то, конечно, ко мне. Постараемся максимально быстро все восстановить", – заключил Гладков.

Украинские войска атаковали Белгород 15 февраля. В результате обстрела погибли семь человек, в том числе годовалая девочка, которая в момент атаки ВСУ гуляла с бабушкой по местному стадиону.

По данным главы области, из-за обстрела в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, повреждения получили 15 частных домов, осколки повредили 34 автомобиля.

В связи с произошедшим Сергей Собянин от имени жителей Москвы и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев. Столичный мэр назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

В министерстве иностранных дел РФ пообещали суровое наказание исполнителям теракта в Белгороде. В ведомстве указали, что ВСУ терпят провал на фронте, в связи с чем вымещают свою злость на мирных гражданах.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода