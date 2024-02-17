Ракетная опасность объявлена в Белгороде – власти

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Накануне украинские войска подвергли обстрелу Белгород. Жертвами атаки стали семь человек, в том числе годовалая девочка. В пресс-службе местного медколледжа рассказали, что мать ребенка выжила.

Пострадавшими сейчас числятся 19 человек, 15 из них попали в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода