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Ракетная опасность объявлена в Белгороде – власти
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Накануне украинские войска подвергли обстрелу Белгород. Жертвами атаки стали семь человек, в том числе годовалая девочка. В пресс-службе местного медколледжа рассказали, что мать ребенка выжила.
Пострадавшими сейчас числятся 19 человек, 15 из них попали в больницу.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.
Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода
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