Силы ПВО успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Василий Голубев.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за их работу. Какие-либо подробности произошедшего пока не приводятся.

15 февраля ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате погибли семь человек, в том числе годовалая девочка. Различные травмы в общей сложности получили 19 человек, 15 из них попали в больницу.

В МИД РФ пообещали суровое наказание исполнителям теракта в Белгороде. В ведомстве указали, что украинские войска терпят провал на передовой, из-за чего вымещают всю злость на мирных гражданах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву