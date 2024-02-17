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Ракетную опасность отменили в Курской области
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Курской области отменили режим ракетной опасности. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Внимание! Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении главы области.
Ранее Роман Старовойт сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего он пока не привел.
Режим ракетной опасности продолжает действовать в в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах. Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Вечером 16 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона.
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