Ракетную опасность отменили в Курской области

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В Курской области отменили режим ракетной опасности. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Внимание! Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении главы области.

Ранее Роман Старовойт сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего он пока не привел.

Режим ракетной опасности продолжает действовать в в Белгороде и Белгородском районе, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах. Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 16 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона.