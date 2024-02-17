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В Белгородской области отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

"Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Губкинский ГО и Старооскольский ГО отбой ракетной опасности!" – говорится в сообщении городской администрации.

Ракетная опасность была введена в регионе в ночь на 17 февраля. Аналогичную систему оповещения населения объявляли также в Курской области, однако вскоре ее тоже отменили.

16 февраля украинская армия обстреляла с помощью дрона-камикадзе окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

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