17 февраля, 10:16Происшествия
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Количество квартир, поврежденных в результате обстрела Белгорода силами ВСУ 15 февраля, увеличилось до 193. Также повреждены 68 частных домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.
Демидов рассказал, что в результате обстрела пострадало 193 квартиры. По словам мэра, в 12 многоквартирных домах требуются работы по замене остекления, еще в 12 домах – единичные и незначительные случаи повреждения окон.
В четверг, 15 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по гражданским объектам в Белгороде. В результате обстрела погибли не менее семи человек, еще 19 получили ранения.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирного населения, включая тех, кто был ответственен за поручения.
В свою очередь, в МИД РФ пообещали суровое наказание исполнителям теракта в Белгороде. В министерстве подчеркнули, что украинская сторона терпит поражение на поле боя, в связи с чем вымещает свою злость на мирном населении.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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