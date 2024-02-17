Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество квартир, поврежденных в результате обстрела Белгорода силами ВСУ 15 февраля, увеличилось до 193. Также повреждены 68 частных домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

Демидов рассказал, что в результате обстрела пострадало 193 квартиры. По словам мэра, в 12 многоквартирных домах требуются работы по замене остекления, еще в 12 домах – единичные и незначительные случаи повреждения окон.

В четверг, 15 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по гражданским объектам в Белгороде. В результате обстрела погибли не менее семи человек, еще 19 получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирного населения, включая тех, кто был ответственен за поручения.

В свою очередь, в МИД РФ пообещали суровое наказание исполнителям теракта в Белгороде. В министерстве подчеркнули, что украинская сторона терпит поражение на поле боя, в связи с чем вымещает свою злость на мирном населении.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву