Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Российская сторона должна дать соответствующую юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует украинскую армию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду.

"Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Украинская сторона подвергла обстрелу российский Белгород 15 февраля. Число погибших достигло семи человек, в общей сложности пострадали 19 человек, 15 из них госпитализированы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки повреждения получили городская инфраструктура и жилые кварталы. Из-за обстрела в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, осколки повредили 34 авто.

На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода