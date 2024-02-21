Еще 4 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются в больницах Москвы

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В столичных больницах все еще остаются четыре человека, пострадавших от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, их уже перевели в обычные палаты. Еще девять человек проходят в Москве реабилитацию, среди них – три ребенка и шесть взрослых. Таким образом, всего в столице находятся 13 белгородцев, которые получили ранения в конце прошлого года.

Гладков пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.

30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие.

В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, среди них – более 18 детей.

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