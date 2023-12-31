Новогодний концерт на Дворцовой площади в Петербурге отменили после трагедии в Белгороде

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как отметил градоначальник, концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь был отменен по просьбе самих петербуржцев.

"За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение", – заявил петербургский губернатор.

При этом Беглов заявил, что все запланированные детские праздники состоятся, подчеркнув, что никто не сможет отнять у них праздник. Также он сообщил, что Петербург готов оказать Белгородской области всестороннюю помощь.

"Петербург с Белгородом!", – написал он.

30 декабря, белгородские власти сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие.

По информации главы региона, число погибших после атаки украинских военных по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах травмы получил 131 человек, среди которых 18 – дети.

Массовые мероприятия в Белгородской области отменены. Также в знак солидарности с жителями региона праздничные гуляния отменили власти Пензы и Воронежа. В Суздале, новогодней столице России, отменили праздничный салют – также в поддержку Белгорода. Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей отпраздновать Новый год дома из-за напряженной обстановки в Белгороде.

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