Новогодние гуляния отменили в Пензе после атаки Белгорода

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Власти Пензы отменили новогодние гуляния в центре города из-за обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко в своем телеграм-канале.

"В знак солидарности с нашими соотечественниками и их трагедией мы сократим городскую праздничную программу. Изменения не коснутся детских мероприятий, но отменяются запланированные гуляния в новогоднюю ночь на площади Ленина", – указано в сообщении.

Ранее от праздничного салюта отказались власти Суздаля Владимирской области, новогоднюю программу также отменили в Воронежской области. Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей отпраздновать Новый год дома из-за напряженной обстановки в Белгороде.

30 декабря белгородские власти сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие.

По информации главы региона, число погибших после атаки украинских военных по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах травмы получил 131 человек, среди которых 18 – дети.

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