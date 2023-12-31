МХАТ имени Горького передаст часть выручки семьям погибших в Белгороде детей

Фото: телеграм-канал "МХАТ Горького"

МХАТ имени горького выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от удара ВСУ жителей Белгорода. В театре заявили, что часть средств, вырученных от спектакля, будет передана семьям погибших детей. Об этом говорится в телеграм-канале театра.

В МХАТе имени Горького приняли решение отправить часть выручки семьям погибших детей и призвали другие театры России присоединиться к этой инициативе.

В театре также отметили, что одной из задач нападения на Белгород была психологическая атака, чтобы запугать, омрачить праздник и вынудить отменить новогодние мероприятия.

В своем обращении представители театра отметили, что они не позволят отобрать праздник у детей России.

"Милосердие и солидарность – те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что актриса Лиза Арзамасова обратилась к зрителям с речью о погибших в Белгороде детях после театра "Золушка" во МХАТе имени Горького.

В субботу, 30 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.