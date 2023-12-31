31 декабря 2023, 16:47Культура
МХАТ имени Горького передаст часть выручки семьям погибших в Белгороде детей
Фото: телеграм-канал "МХАТ Горького"
МХАТ имени горького выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от удара ВСУ жителей Белгорода. В театре заявили, что часть средств, вырученных от спектакля, будет передана семьям погибших детей. Об этом говорится в телеграм-канале театра.
В МХАТе имени Горького приняли решение отправить часть выручки семьям погибших детей и призвали другие театры России присоединиться к этой инициативе.
В театре также отметили, что одной из задач нападения на Белгород была психологическая атака, чтобы запугать, омрачить праздник и вынудить отменить новогодние мероприятия.
В своем обращении представители театра отметили, что они не позволят отобрать праздник у детей России.
"Милосердие и солидарность – те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что актриса Лиза Арзамасова обратилась к зрителям с речью о погибших в Белгороде детях после театра "Золушка" во МХАТе имени Горького.
В субботу, 30 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.
СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
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