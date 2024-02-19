19 февраля, 20:44Происшествия
Сирена ракетной опасности вновь звучала в Белгороде
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
В Белгороде и Белгородском районе вновь звучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – добавил Гладков.
По данным главы региона, сигнал ракетной опасности уже отменен.
Ранее сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе примерно в 17:00 19 февраля.
До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял, что в результате атаки ВСУ по городу, которая произошла 15 февраля, оказались повреждены 193 квартиры и 68 частных домов. По словам Демидова, в 12 многоквартирных домах требуется замена остекления.
Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду
Читайте также
- Ракетная опасность объявлена в Валуйках Белгородской области
- Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области – Гладков