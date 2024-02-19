Сирена ракетной опасности вновь звучала в Белгороде

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Белгороде и Белгородском районе вновь звучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – добавил Гладков.

По данным главы региона, сигнал ракетной опасности уже отменен.

Ранее сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе примерно в 17:00 19 февраля.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял, что в результате атаки ВСУ по городу, которая произошла 15 февраля, оказались повреждены 193 квартиры и 68 частных домов. По словам Демидова, в 12 многоквартирных домах требуется замена остекления.

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