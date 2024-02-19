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19 февраля, 17:48 (обновлено 19.02.2024 18:03)

Происшествия

Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области напомнил, что находящиеся дома граждане не должны подходить к окнам. Им необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (туалет, ванная, коридор, кладовая).

Гладков призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место. Позднее сигнал ракетной опасности был отменен, о чем также сообщил глава региона.

Накануне режим ракетной опасности объявили в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области. Местным жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу, а внутри дома не подходить к окнам.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаево Грайворонского городского округа и село Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Информация о пострадавших не поступала.

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