18 февраля, 06:32Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Валуйках Белгородской области
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Режим ракетной опасности объявили в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Местным жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу, а внутри дома не подходить к окнам.
Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежом. Предварительно, в результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.
До этого силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших при атаке также нет.
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