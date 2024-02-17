Силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над пятью регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 33 беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в Белгородской области ликвидировали 4 беспилотника, в Воронежской – также 4, в Курской области был уничтожен один БПЛА, в Брянской – 18, а в Калужской – 6.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены пять украинских беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. В частности, Гладков рассказал о сбитии двух беспилотников самолетного типа в районе села Вислая Дубрава.

В Калужской области в общей сумме было уничтожено семь дронов, как сообщал глава региона Владислав Шапша.

Кроме того, еще два беспилотника самолетного типа были уничтожены на подлете к Воронежу. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что держит оперативную ситуацию на контроле.

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