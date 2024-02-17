17 февраля, 07:36Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 5 украинских БПЛА в регионе
Фото: Министерство обороны РФ
Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены пять украинских беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Утром 17 февраля сразу несколько российских губернаторов сообщили об атаках беспилотников на регионы РФ.
В частности, глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитии двух беспилотников самолетного типа в районе села Вислая Дубрава.
В Калужской области в общей сумме было уничтожено семь дронов, как сообщил глава региона Владислав Шапша.
Кроме того, еще два беспилотника самолетного типа были уничтожены на подлете к Воронежу. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что держит оперативную ситуацию на контроле.
На момент публикации угроза ракетной опасности продолжает действовать в Белгородской и Курской областях. Местных жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.
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