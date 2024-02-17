Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 5 украинских БПЛА в регионе

Фото: Министерство обороны РФ

Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены пять украинских беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Утром 17 февраля сразу несколько российских губернаторов сообщили об атаках беспилотников на регионы РФ.

В частности, глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитии двух беспилотников самолетного типа в районе села Вислая Дубрава.

В Калужской области в общей сумме было уничтожено семь дронов, как сообщил глава региона Владислав Шапша.

Кроме того, еще два беспилотника самолетного типа были уничтожены на подлете к Воронежу. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что держит оперативную ситуацию на контроле.

На момент публикации угроза ракетной опасности продолжает действовать в Белгородской и Курской областях. Местных жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.