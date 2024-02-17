Пять беспилотников были уничтожены в Калужской и Воронежской областях

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Еще несколько беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны над территориями Калужской и Воронежской областей.

Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром 17 февраля были уничтожены два дрона на территории Козельского района и еще один БПЛА – на территории Людиновского района.

"По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", – добавил он.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении на подлете к Воронежу двух беспилотников самолетного типа. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. Более подробная информация о последствиях на земле уточняется.

"Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", – подчеркнул Гусев.

Ранее Владислав Шапша уже сообщал, что в ночь на 17 февраля средства ПВО сбили четыре дрона над территорией Людиновского района Калужской области. На месте уже работают оперативные группы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об уничтожении двух БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Предварительно, пострадавших нет.

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