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17 февраля, 06:33

Происшествия

Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 17 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над территорией Людиновского района Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что на месте уже работают оперативные группы. Согласно их данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Вислая Дубрава были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Предварительно, пострадавших и разрушений также нет. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

На момент публикации угроза ракетной опасности продолжает действовать в Белгородской и Курской областях. Местных жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

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