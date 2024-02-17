Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 17 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над территорией Людиновского района Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что на месте уже работают оперативные группы. Согласно их данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Вислая Дубрава были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Предварительно, пострадавших и разрушений также нет. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

На момент публикации угроза ракетной опасности продолжает действовать в Белгородской и Курской областях. Местных жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.