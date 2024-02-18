Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Воронежом

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он добавил, что последствия на земле уточняются. Предварительно, в результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле, подчеркнул Гусев.

Ранее российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений также нет.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаево Грайворонского городского округа и село Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что при атаке был поврежден один трактор, у него выбиты стекла.

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