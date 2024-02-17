Сгоревший из-за обстрела ВСУ торговый центр в Шебекино возводят заново – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Полностью выгоревшее из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание торгового центра в Шебекино Белгородской области возводят заново. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым посетил 17 февраля Шебекинский городской округ. Он напомнил, что торговый центр "Галерея" площадью 450 квадратных метров сгорел еще в 2022 году из-за попадания украинских снарядов.

"Часть ущерба собственнику уже была компенсирована", – напомнил он.

По его словам, в настоящее время продолжаются активные работы по восстановлению сооружения. Предполагается, что его откроют уже через пару месяцев.

Глава региона вместе с Решетниковым также осмотрели пострадавшие от обстрелов ВСУ производственные цеха на территории городского округа. Предприятия специализируются на выпуске различной продукции – кормов, пищевых добавок, пластмассы, кристаллов, сельскохозяйственной техники.

"Со всеми пострадавшими от обстрелов компаниями мы активно ведем работу – помогаем стабилизировать деятельность предприятий, восстанавливаем поврежденную инфраструктуру, помогаем закупить необходимое в производстве сырье", – рассказал Гладков.

В целом по разным направлениям, включая федеральный и региональные бюджеты, на восстановление было направлено почти 3,3 миллиарда рублей, заключил он.

Инцидент со сгоревшим ТЦ "Галерея" произошел еще 22 октября 2022 года. Тогда из-за обстрела ВСУ пострадали 5 мирных жителей. Позднее сооружение пришлось разобрать.

По данным главы региона, из-за обстрела города 7 февраля 2024 года ранения получили 2 человека. Пострадавшие будут проходить лечение в городской больнице № 2 в Белгороде. Им окажут всю необходимую помощь, рассказывал Гладков.

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