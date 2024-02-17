17 февраля, 22:23Происшествия
Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью, заявил в своем телеграм-канале губернатора региона Александр Богомаз.
Сообщение об уничтожении БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Стародубским округом было опубликовано в 21:18.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", – заявил он.
По данным Минобороны РФ, попытка Киева атаковать объекты на территории РФ была пресечена примерно в 20:40 по московскому времени. БПЛА был сбит дежурными силами ПВО.
В этот же день, 17 февраля, российские ПВО также сбили еще 5 украинских беспилотников над Брянской областью. Пострадавших в результате падения БПЛА над Погарским, Клинцовским и Брянским районами не было.
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