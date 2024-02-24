ВСУ подвергли обстрелу село Козинка в Белгородской области

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Украинские войска начали обстрел белгородского села Козинка. Региональный главк МЧС выпустил предупреждение в своем телеграм-канале.

"Ведется обстрел села Козинка Грайворонского городского округа. Спуститесь в подвал (укрытие)", – сообщается в публикации ведомства.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

До этого два человек получили ранения в результате атаки ВСУ на белгородское село Глотово. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что вражеские силы сбросили с помощью дрона взрывные устройства на два грузовых автомобиля.



Пять человек погибли после обстрела Белгорода со стороны ВСУ