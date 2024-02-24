24 февраля, 11:25Происшествия
ВСУ подвергли обстрелу село Козинка в Белгородской области
Фото: Агентство "Москва"
Украинские войска начали обстрел белгородского села Козинка. Региональный главк МЧС выпустил предупреждение в своем телеграм-канале.
"Ведется обстрел села Козинка Грайворонского городского округа. Спуститесь в подвал (укрытие)", – сообщается в публикации ведомства.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
До этого два человек получили ранения в результате атаки ВСУ на белгородское село Глотово. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что вражеские силы сбросили с помощью дрона взрывные устройства на два грузовых автомобиля.
Пять человек погибли после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
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