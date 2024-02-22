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Силы ПВО РФ уничтожили беспилотник над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района в Брянской области силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", – написал он.
По его словам, беспилотник был сбит силами ПВО Минобороны России над территорией Клинцовского района. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Богомаз также выразил благодарность расчетам ПВО.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаева Грайворонского городского округа. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника пострадавших нет. Однако был поврежден один трактор, у него выбило стекла.
Кроме того, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожного, рассказал губернатор. По его словам, здесь тоже обошлось без пострадавших.
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