Силы ПВО РФ уничтожили беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района в Брянской области силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", – написал он.

По его словам, беспилотник был сбит силами ПВО Минобороны России над территорией Клинцовского района. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Богомаз также выразил благодарность расчетам ПВО.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Почаева Грайворонского городского округа. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника пострадавших нет. Однако был поврежден один трактор, у него выбило стекла.

Кроме того, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожного, рассказал губернатор. По его словам, здесь тоже обошлось без пострадавших.



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